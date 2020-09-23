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Otodan hırsızlık anları güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 11:30 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 11 hırsızlık olayını gerçekleştiren ve 23 suç kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 11 hırsızlık olayını gerçekleştiren ve 23 suç kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahsın çok sayıda otodan hırsızlık yaptığı anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen otodan hırsızlık ve bisiklet hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, ilçede meydana gelen 10 ayrı otodan hırsızlık ile 1 bisiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 11 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ve 23 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahsın çok sayıda otodan hırsızlık yaptığı anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

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