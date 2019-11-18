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Otogar cinayetinin zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 19:49 | Son Güncelleme

Eskişehir’de yolcularla arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir başka firmanın görevlisini bıçaklayarak öldüren otobüs firması görevlisi tutuklandı.Dün gece Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne gelen üniversite öğrencileri Özgür D.

Eskişehir’de yolcularla arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir başka firmanın görevlisini bıçaklayarak öldüren otobüs firması görevlisi tutuklandı.
Dün gece Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne gelen üniversite öğrencileri Özgür D. (20) ve Yılmaz A. (20) ile otobüs firmasının görevlisi Ahmet Ö. (29) arasında "sistem üzerinden bilet parasının iade edilmesi" meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ö., üzerinde taşıdığı bıçağı Özgür D. ile Yılmaz A.’ya savurdu. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen bir başka otobüs firması görevlisi Vahit Ayrım (64) göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Yaralı şahıs, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ahmet Ö. ise, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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