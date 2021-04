Otogar İşletmecileri: “Dayanacak Gücümüz Kalmadı’’

“Kapanma ise tam kapanma olmalı”

Sadece belirli sektörleri etkileyen kapanma kararına karşı olduğunu vurgulayan Öksüzoğlu, “Bu şekilde kısıtlama kararları sektör olarak bizi ve bize benzer sektörleri etkiliyor. Gıda sektöründe herhangi bir sorun yok. Böyle bir kapatmaya karşıyız. Eğer kapanma geliyorsa acil ihtiyaçların temin edildiği birkaç yerin dışında her yer kapalı olmalı. Bu şekilde sektör olarak biz ölüyoruz. Türk yolcu kapasitemiz yüzde 50’nin altına düştü. O açığı Suriyeli mültecilerle kapatırız diye düşündük ancak yetkililer onların da seyahat engelini kaldırmadığı için o yolcuları da taşıyamıyoruz. Mecburi olarak taşıdıklarımız için de ceza yiyoruz. Dolayısıyla bizim sektör ezilmiş durumda artık. Hava yollarında her şey serbest. Yüzde 50 kapasite şartı yok. Her uçakta 300 yolcu olsa benim 10 otobüsümle taşınan yolcu sayısından fazla. Bu, çok büyük bir adaletsizlik ama kimse bizim sesimizi duymuyor. Otogardaki esnafın hepsi perişan, kazanamadıkları için kiralarını bile ödeyemiyorlar. Devletten de herhangi bir destek yok. Birçok ödemelerimiz var, şimdi 17 gün kapanma ilan edildi, bu ödemelerimizi nasıl yapacağız. En azından bu ödemelerimizi 1 ay faizsiz olarak erteleseler bu bize nefes aldırır’’ diye konuştu.