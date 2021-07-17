Otogarda Bayram Hareketliliği

Kurban Bayramı tatilinin dokuz gün süreceğinin açıklanmasının ardından otogarlarda da yoğunluk yaşanıyor. İzmir otogarında Cuma akşamı oluşan yoğunluk, cumartesi günü de sürdü. Corona virüsüyle mücadele tedbirleri kapsamında terminal girişlerinde ateş ölçümü yapılırken, vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyması yönünde anonslar yapılıyor.

Talebin artmasıyla birlikte şehirlerarası otobüs bilet fiyatları da tartışma gündemine geldi. Eşiyle birlikte Ankara’da oturan oğlunu görmeye giden öğretmen Nihat Kırkar, bileti 150 liraya aldığını söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Kırkar, üstelik iki kez bilet almak zorunda kaldığını belirtti: “Dün akşam otobüsümüzü beş dakika farkla kaçırdık. Tekrar bilet almak zorunda kaldık. Bu ikinci gelişimiz. Dün gece çok fazla yoğunluk vardı. Gördüğünüz gibi şimdi bile yoğunluk var. Biletlere öncekilere göre biraz zam yapmışlar. Pandemi diyorlar, bilmem ne diyorlar. Biliyorsunuz zamlara bir kılıf buluyorlar.”

“Otobüs uçaktan daha ekonomik”

Ancak uçak biletlerinin 350 lira ile 500 lira arasında değiştiğini kaydeden Kırkar, havayoluyla kıyaslandığında otobüslerin daha ekonomik olduğunu da vurguladı. Kırkar, salgın nedeniyle endişeli olsa da yapacak bir şey olmadığı düşüncesinde: “Burada Corona’dan endişeleniyoruz ama uçaklar da aynı şekilde. Havaalanı girişinde test istiyorlar, ama uçaklarda dip dibe oturuyorsun. Sonuçta değişen bir şey yok.”

24 saatlik bir yolculuk sonrasında Ağrı’dan İzmir’e gelen Yusuf Şendemir hem üniversitede okuduğunu hem de inşaat işlerinde çalıştığını söyledi. Halletmesi gereken inşaat işleri olduğu için İzmir’e geldiğini ifade eden Şendemir, bilet bulmakta da bilet fiyatları konusunda da bir sıkıntı yaşamadığını kaydetti.

Şendemir, salgınla ilgili ise şunları söyledi: “Tedbirlerimizi alarak geldik. Maskelerimizi taktık. Yanımıza dezenfektanlarımızı aldık. Mesafe koyduk, temastan kaçındık. İnşallah bir sıkıntı olmamıştır.”

“Yollar kalabalık”

Şendemir’i Ağrı’dan İzmir’e getiren otobüsün kaptan şoförü Kemal Demir de bayram nedeniyle yolların çok kalabalık olduğu belirtti: “Jandarma olsun, polis olsun genel tedbirleri alıyor. Trafik kazalarına karşı uyarılarda bulunuyor. Sürekli denetim yapılıyor zaten.” Demir, çalıştığı firmada otobüslerin haftada ya da on günde bir tamamen dezenfekte edildiğini, maske ve mesafe kuralına dikkat ettiklerini de sözlerine ekledi.

Bayram nedeniyle yolcu hareketliliğinin daha çok İzmir’den Ağrı’ya yönelik olduğunun altını çizen Demir, “Burada çalışan işçiler bayram tatili nedeniyle evlerine gidiyor. Bayramdan sonra oradan bu tarafa dönüş olacağını tahmin ediyorum” dedi.

“Bilet fiyatlarında ekstra bir artış yok”

Bir otobüs firmasında bilet satış görevlisi olan Tuncay Çeliker, bilet talebinin geçen seneki bayrama kıyasla çok daha fazla olduğunu söyledi. Bilet fiyatlarında ekstra bir artış olmadığını vurgulayan Çeliker, geçen yıla kıyasla araç yakıt fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. Çeliker, maske, hijyen, yolcu kapasitesi, hız sınırı gibi kurallara dikkat ettiklerini ifade ederek, yolculara da “Herkes dikkatli olsun. Hijyen kuralına uysunlar. Maskeleri taksınlar. Özellikle araçlarda maskeleri çıkarmasınlar” çağrısında bulundu.

Firmalar maliyet artışından şikayetçi

Bir başka otobüs firmasının işletmecisi olan Ahmet Yaramışlı ise talebin salgın öncesindeki bayramlara kıyasla düşük olduğunu belirtti: “Bu pandemi bizi çok etkiledi. Millet artık korkuyor bir taraflara gitmeye. Öyle fazla bir talep yok, yoğunluk yok İzmir garajında. Yarın araçlar bomboş. İsteyen istediği yere gidebilir. Rahatlıkla yer bulabilir.”

Bilet fiyatlarında bir artış olsa da bunun fazla olmadığını savunan Yaramışlı, “Normalde Ankara bileti 90 liraya, 100 liraya kesiliyordu. Şimdi, 110,120, 130 liraya kesiliyor. Otogardan değil de dışarıdan giden araçlarda ise 200 liraya kadar bilet kesiliyor. Ek servis yapıldığı zaman adamlar dışarıdan araba kaldırıyor. Gidiş gelişin parasını alıyor” diye konuştu.

Yaramışlı, normal bilet fiyatlarının firmaları kurtarmasının zor olduğunu da belirterek maliyetlere dikkat çekti: “Mazotun litresi ortada. Bugün bir Malatya’ya gidiş geliş nereden bakarsan bak 650, 700 litre mazot yakıyor. Normal petrol fiyatından hesapladığın zaman kaç para yapıyor. İki kaptan bir muavin gidiyor. Buradan, garajdan bir çıkış parası 170 lira.”

Salgınla mücadele kuralların büyük ölçüde uyulduğunu söyleyen Yaramışlı, “Araca binerken ateş ölçüyoruz. HES kodsuz bilet veremiyoruz. Bizim yapabileceğimiz, elimizden gelen bu” dedi.

