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OTOGARDA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 12:40 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilinin başlaması ile İstanbul Bayrampaşa 15 Temmuz Otogarı'nda hareketlilik devam ediyor.

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK / Harun UYANIK - Şengüler YEŞİL, İSTANBUL (DHA) Kurban Bayramı tatilinin başlaması ile İstanbul Bayrampaşa 15 Temmuz Otogarı'nda hareketlilik devam ediyor. Otobüs firmalarının yetkilileri, son 3 gündür yoğunluğun devam ettiğini belirtti.
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla İstanbullular da Kurban Bayramı tatilini aileleriyle memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmek için otogarlarda yoğunluk oluşturdu. Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nde dün başlayan hareketlilik bugün gündüz saatlerinde de devam etti. Otobüs şoförü Önder Kaptan, "Akşam 7-8'den sonra yoğunluk artıyor. Gece 1-2'ye kadar da devam ediyor.Ek seferler de yapılıyor" dedi.

“YOLA ÇIKACAKLAR ÇOK DİKKAT ETSİN"
Bir otobüs firma yetkilisi Yusuf Topal da yollardaki yoğunlukların artarak devam ettiğini belirtti. Özellikle Gebze, İzmit ve Dudullu istikametlerinde trafik kazalarının yaşandığını belirten Topal, “Şu anda Nevşehir istikametinden geliyoruz. Buradan tüm yola çıkacakları uyarıyorum, kesinlikle çok dikkatli olsunlar. O kadar kazayla karşılaştık ki gerçekten içler acısı .Çok dikkatli olmaları lazım. Gebze, Dudullu, Alibeyköy, İzmit tarafında trafik allak bullak. İlginç bir trafik var. İğne atsanız yere düşmez. Özellikle buradan tavsiyem, çok dikkatli ve yavaş gitsinler. Otogar yoğun. Dudullu da öyle otobüsten geçilmiyor. Yer gök otobüs, aşırı bir yoğunluk var. Bilet satışı, otobüs seferleri, servis seferler ve oldukça fazla. Yoğunluk bu son 3 gündür hiç bitmiyor" ifadelerini kullandı.

“1 HAFTADIR ARAŞTIRIYORUM BİLET BULAMADIM"
Bayram tatili için Gümüşhane'ye gitmek istediğini söyleyen Kürşat Yıldırım da yoğunluktan payını almış. Son 1 haftadır bilet aradığını belirten Yıldırım, “Bayram yoğunluğu var bilet bulamadım. Özellikle bir hafta önceden internette sürekli otobüs bileti aradım. Kendi memleketime, Gümüşhane ve Bayburt'a bilet bulamadım. O yüzden Trabzon üzerinden aktarmalı gideceğim" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü
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-Peronlardaki hareketlilik
-Firma yetkilileri ile röpotaj
-Vatandaş ile röportaj
-Genel ve detay görüntüler

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