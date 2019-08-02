HABER

Otogarda bayram yoğunluğu(Havadan fotoğraflarla)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 14:12 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bayrama 9 gün kala Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti.

Cemil ÖZDEMİR-Ersan SAN/İSTANBUL (DHA) KURBAN Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bayrama 9 gün kala Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Ellerinde valizlerle otogara gelenler, firmaların yazıhaneleri önüne gelerek bilet arayışına girenler otogarda yoğunluk oluşturdu. Dün başlayan yoğunluk bugün de devam etti. Biletlerin büyük çoğunluğunun tükendiği firmaların da ek seferler koyacağı öğrenildi. Bir otobüs firması yetkilisi "Devlet resmi olarak bayram tatili süresini açıklamadı ama çok yoğunluk var.Talebi karşılayamıyoruz. Bu talebi beklemiyorduk" dedi

PARTNERSarhoş çift şoke etti! Metroda üzerine çıkıp...Sarhoş çift şoke etti! Metroda üzerine çıkıp...
Otogarda bayram yoğunluğuOtogarda bayram yoğunluğu
Marmaris'te adaya terk edilen eşek için seferber oldularMarmaris'te adaya terk edilen eşek için seferber oldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Emin Işık son yolculuğuna uğurlandı, cenazeye Erdoğan da katıldı

Prof. Dr. Emin Işık son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Bakan Kurum'dan son dakika Salda Gölü açıklaması

Salda Gölü'yle ilgili yeni gelişme

Haydarpaşa Garı'ndaki arkeolojik kazılarda bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Antalya'da nem oranı yüzde 80'e ulaştı

O kent nem bulutlarıyla kaplandı

Kayseri'de korku dolu anlar! Kucağına aldığı kızıyla intihara kalkıştı

Kayseri'de korku dolu anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.