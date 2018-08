- OTOGARDA BİLET ARAYIŞI

"BÜTÜN SEFERLERİMİZ TAMAMEN DOLU"

Bir otobüs firmasında işletme müdürü olan Yavuz Kaya otobüs biletlerindeki son duruma ilişkin, " Şu an bütün seferlerimiz tamamen dolu. Trakya bölümündeki seferlerimizi günlük olarak ilave arabalarla yolcularımıza yardımcı olacağız. Karadeniz, Antalya, İzmir tamamen dolu. Ek sefer kısa mesafelerde açacağız. Uzun mesafelerde yapılan ek seferler zaten dolu" diye konuştu.

Otobüs şoförü Ramazan Genç de, yolların kalabalık olduğuna dikkat çekti. Genç, "Gece 3-4 gibi Bolu yolundan geldik. 4 şeridin 4'ü de tıklım tıklım doluydu. Bu gidişle 6-7 saat zamanımızı alır Bolu'ya kadar. Yoğunluk çok. Biletler yok" şeklinde konuştu.

"BİLET BULABİLİRSEK GİDECEĞİZ"

Bayrama kısa süre kala bilet almak isteyen bazı vatandaşların firmaları gezerek bilet aradığı görüldü. Mersin'e gitmek istediğini söyleyen Hüseyin Delice, "Bilet bulabilirsek gideceğiz. Şu an hiçbir yerde bilet yok. Şu an biletler karaborsaya çıkmış. Normalde 120 lira olan bilet şu an 160 lira- 180 liradan aşağı bilet bulamıyoruz. Ya bayramın 1'inci gününü bekleyeceğiz ya da uçak biletlerine bakıyoruz. Ama onlar da pahalı. 450 liradan aşağı bilet yok şu an" dedi. Gaziantep'e gitmek için otobüs bileti arayan Fevzi Şimşek, ise "Yer bulamadık. 2-3 gündür arıyorum, geliyorum. 'Yer var' diyorlar. Ama zannetmiyorum. Bulamazsak kaldık burada. Arife gününe kadar kalacağız" dedi.

