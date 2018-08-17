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Otogarda bilet arayışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 14:55 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram hareketliliği yaşanıyor.

Cansel KİRAZ- Ersan SAN- Güven USTA/ İSTANBUL (DHA) BAYRAMPAŞA'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram hareketliliği yaşanıyor. 9 günlük Kurban bayramı tatili için memleketine veya tatile gidecekler mesainin son gününde otogara gelirken yolcular otobüs bileti bulmakta zorlandı.

"BOLU'YA GİDİŞ 6-7 SAAT "
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan Nazilli'ye seyahat edeceğini ifade eden Hayrullah Aydemir, İstanbul'da çalıştığını belirterek, "10 günlük bir tatilim var, onu değerlendireceğim. Biletleri 15 gün önceden aldım. Son güne bırakmak doğru değil. Her zaman artabiliyor fiyat. O yüzden 15 gün önceden almak daha mantıklı geliyor" dedi. Elazığ'a seyahat edecek olan Muşike Yazıcı ise biletini 2 ay önce aldığını ancak dönüş bileti almadığı için bilet bulamadığını ifade etti.
Tatil için Urfa'ya gideceğini belirten Cemal Akbulut da, "Urfa'ya bilet bulamadım. Adıyaman arabasıyla Adıyaman'a gideceğim oradan Urfa'ya aktarmalı gideceğim. Bayram üzeri, çoluk çocuğun yanına gideceğiz ama gidemiyorum. Bayağı bir yoğunluk var. Bileti 15 gün önceden kesmeme rağmen Urfa'ya bilet bulamadım. Patrona duyuruyorum; olur ki dönemeyiz, anlaması lazım" şeklinde konuştu.
Öte yandan, bayram trafiği sebebiyle bazı otobüslerin otogara geliş saatlerinde aksaklık yaşanıyor. Biletinin saat 11.30'da olduğunu söyleyen Gülizar İrin, "10.00'da geldik gecikmemek için saat 12.00'ye 20 var, hala gidemedik" dedi.

"BÜTÜN SEFERLERİMİZ TAMAMEN DOLU"
Bir otobüs firmasında işletme müdürü olan Yavuz Kaya otobüs biletlerindeki son duruma ilişkin, " Şu an bütün seferlerimiz tamamen dolu. Trakya bölümündeki seferlerimizi günlük olarak ilave arabalarla yolcularımıza yardımcı olacağız. Karadeniz, Antalya, İzmir tamamen dolu. Ek sefer kısa mesafelerde açacağız. Uzun mesafelerde yapılan ek seferler zaten dolu" diye konuştu.
Otobüs şoförü Ramazan Genç de, yolların kalabalık olduğuna dikkat çekti. Genç, "Gece 3-4 gibi Bolu yolundan geldik. 4 şeridin 4'ü de tıklım tıklım doluydu. Bu gidişle 6-7 saat zamanımızı alır Bolu'ya kadar. Yoğunluk çok. Biletler yok" şeklinde konuştu.

"BİLET BULABİLİRSEK GİDECEĞİZ"
Bayrama kısa süre kala bilet almak isteyen bazı vatandaşların firmaları gezerek bilet aradığı görüldü. Mersin'e gitmek istediğini söyleyen Hüseyin Delice, "Bilet bulabilirsek gideceğiz. Şu an hiçbir yerde bilet yok. Şu an biletler karaborsaya çıkmış. Normalde 120 lira olan bilet şu an 160 lira- 180 liradan aşağı bilet bulamıyoruz. Ya bayramın 1'inci gününü bekleyeceğiz ya da uçak biletlerine bakıyoruz. Ama onlar da pahalı. 450 liradan aşağı bilet yok şu an" dedi. Gaziantep'e gitmek için otobüs bileti arayan Fevzi Şimşek, ise "Yer bulamadık. 2-3 gündür arıyorum, geliyorum. 'Yer var' diyorlar. Ama zannetmiyorum. Bulamazsak kaldık burada. Arife gününe kadar kalacağız" dedi.

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