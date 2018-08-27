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Otogarda dönüş yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 12:19 | Son Güncelleme

Tatilin sona ermesinin ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş yoğunluğu devam etti

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle birlikte 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş yoğunluğu yaşandı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle şehir dışına çıkan İstanbulluların dönüş yoğunluğu devam ediyor. Sabah saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın giriş bölümünde yolcu otobüsleri metrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluşturdu.

Araç kuyruğunda beklemek istemeyen vatandaşlar valizlerini alarak yola yaya devam etti.

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15 temmuz demokrasi otogarı Dönüş Yoğunluğu Kurban Bayramı tatili

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