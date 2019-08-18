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Otogarda dönüş yoğunluğu sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 12:57 | Son Güncelleme

Kurban Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin İstanbul'a dönüşü devam ediyor.

Otogarda dönüş yoğunluğu sürüyor

İdris TİFTİKÇİ - Çağatay KENARLI /İstanbul, (DHA) - Kurban Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin İstanbul'a dönüşü devam ediyor. İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş yoğunluğu yaşanıyor. Esenler'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın girişinde otobüs kuyrukları oluştu. İstanbul'a dönen otobüs şoförlerinden biri "Gidişler çok kalabalık" derken; bir otobüs muavini, "Her taraf kilitli. İstanbul'a dönüş, tatilciler başlamış ki felaket. Dün öğlenden beri yoldayız" dedi. Midyat'tan 18 saatte gelen bir başka otobüs şoförü de "Yollar şu an ana baba günü çok kalabalık. Midyat iyidir. Ama İstanbul'a gidişi hiç kimseye tavsiye etmem, üç gün sonra gelsinler" dedi. Otogar yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Otogarda dönüş yoğunluğu sürüyorOtogarda dönüş yoğunluğu sürüyorOtogarda dönüş yoğunluğu sürüyorOtogarda dönüş yoğunluğu sürüyor

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