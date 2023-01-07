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  4. Otogarda 'el bombası' paniği! Polis ekipleri teyakkuza geçti

Otogarda 'el bombası' paniği! Polis ekipleri teyakkuza geçti

07.01.2023 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde el bombası iddiası paniğe neden oldu. X-ray taramasında çantasında el bombasına benzer cisim görülen ve güvenlik görevlisinin arama yapmasına izin vermeyen şüpheli şahıs, çantaları bırakıp kaçtı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şahsı yakaladı. Öte yandan çantada yapılan aramada el bombasını andıran cisme rastlanmadı.

Otogarda 'el bombası' paniği! Polis ekipleri teyakkuza geçti

Mersin'in Silifke ilçesinde, otobüs terminalinin güvenlik girişinde çantasındaki el bombasına benzeyen cisimle kaçıp, daha sonra yanında aynı cisim olmadan yakalanan şüpheli, paniğe neden oldu. Şüpheli emniyete götürülürken, polis, terminal ve çevresinde arama başlattı.

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Olay, gece saatlerinde Silifke Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Otogar girişinde x-ray cihazı ile çanta araması yapan özel güvenlik görevlisi, ismi öğrenilemeyen bir kişinin çantasının içerisinde el bombasına benzer bir cisim gördü.

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Özel güvenliğin aramasına izin vermeyen kişi, içerisinden el bombası görünümlü cismi alıp, çantalarını bırakarak kaçtı. Görevlinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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ÇANTALARINI ALMAK İSTERKEN YAKALANDI

Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak terminalin giriş ve çıkışlarını kapattı. Çantalarını almak için tekrar otobüs terminaline gelen şüpheli, polis tarafından gözaltına aldı.

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Şüphelinin yapılan üst aramasında el bombasını andıran cisme rastlanmadı. X-ray cihazında bırakılan çantalarda ve terminal içinde arama yapan polis, gözaltına aldığı şüpheliyi emniyete götürdü. Polisin terminal ve çevresindeki araması devam ediyor. (DHA)

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Mersin otogar el bombası

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