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Otogarda kış lastiği denetimi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 16:21 | Son Güncelleme

Zorunlu kış lastiği uygulamasının devreye girmesiyle Gaziantep Otogarı’nda kış lastiği denetimi yapıldı.Zorunlu kış lastiği uygulamasının dün itibariyle devreye girmesiyle trafik polislerinin kış lastiği denetimi başladı.

Zorunlu kış lastiği uygulamasının devreye girmesiyle Gaziantep Otogarı’nda kış lastiği denetimi yapıldı.
Zorunlu kış lastiği uygulamasının dün itibariyle devreye girmesiyle trafik polislerinin kış lastiği denetimi başladı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde şehirler arası yolcu taşıyan ticari araçların lastikleri üzerinde denetim yaptı. Çok sayıda otobüsün ve minibüsün lastiği "kumpas" adı verilen aletle ölçülürken, otobüs ve minibüs şoförlerine broşür dağıtıldı. 1 Nisan 2020 tarihine kadar sürecek olan kış lastiği uygulamasında trafik polislerinin denetimleri devam edecek. Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçların lastikleri üzerinde M+S işareti veya kar tanesi işaretinin bulunması gerekiyor.
Kış lastiği denetimi hakkında bilgi veren trafik polisi Mehmet Yalçın, “Kış lastiği uygulaması ile ilgili yapmış olduğumuz uygulamalarda 1 Aralık 2019-1 Nisan 2020 tarihleri arasında şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar üzerinde denetimlerimize başladık. Bu tarihler arasında yük ve yolcu taşıyan araçlara kış lastiği takma zorunluluğu var. Yapmış olduğumuz kontrollerde de otobüslerin büyük çoğunluğunun kış lastiğini taktığını gördük. Kış lastiğinin nasıl olduğunu teker üzerinde yaptığımız incelemede M+S harfleri veya kar işaretinin bulunması gerekiyor. Ayrıca araçların lastik diş derinliğinin en az 3 milim olması gerekiyor. Araçların büyük çoğunluğu gerekli koşulları sağlıyor. Kış lastiği takmayan araçların üzerinde denetimlerimiz devam edecektir” diye konuştu.

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