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Otogarda koronavirüs paniği! Ateşi yüksek çıktı, kusmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 16:08 | Son Güncelleme

Isparta Otobüs Terminali'nde ateşi yüksek çıkan ve sonrasında kusan 80 yaşlarındaki erkek, güçlükle ikna edilerek koronavirüs testi için hastaneye götürüldü. Yaşlı adamın test sonucunun negatif çıktığı üşütmeye bağlı rahatsızlandığı belirlendi.

Otogarda koronavirüs paniği! Ateşi yüksek çıktı, kusmaya başladı

Dün akşam Antalya’dan Isparta’ya gelen ismi henüz öğrenilemeyen yaşlı adamın otobüs terminali girişinde yapılan ateş ölçümünde, ateşi yüksek çıktı. Senirkent ilçesine gitmek üzere otobüs arayan yaşlı adam, otogarın bekleme salonunda oturduğu sırada kusmaya başladı. Çevredeki yolcular ve terminal görevlileri, koronavirüs hastası olabileceği şüphesiyle yaşlı adamın yanından uzaklaşırken, emniyet ve sağlık görevlilerine haber verildi.

2 BUÇUK SAATİN SONUNDA İKNA EDİLEBİLDİ

Otogara gelen sağlık ekiplerine hastaneye gitmemek için direnen yaşlı adam, 2.5 saatin sonunda ikna edilebildi. Gerekli önlemler alınarak ambulansla Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürülen yaşlı adama yapılan testlerde, sonucun negatif olduğu, üşütmeye bağlı rahatsızlandığı belirlendi. Bu haber üzerine otogarda görevli personel de rahat nefes aldı.

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