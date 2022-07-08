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  4. Otogarda Kurban Bayramı yoğunluğu! Gece boyu sürdü, ek seferler koyuldu

Otogarda Kurban Bayramı yoğunluğu! Gece boyu sürdü, ek seferler koyuldu

08.07.2022 06:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Tatilin 9 güne çıkmasıyla birlikte hareketlilik daha da artarken, firmalar ek seferler de koydu. Öte yandan otogardaki yoğunluk gece boyu sürdü.

Otogarda Kurban Bayramı yoğunluğu! Gece boyu sürdü, ek seferler koyuldu

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na akın etti. Otobüs firmaları vatandaşların talepleri doğrultusunda ek seferler koydu. Otogar girişlerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, yoğunluk ise gece boyu sürdü.

"İSTANBUL BOŞALACAK GALİBA"

Ailesi ile birlikte Çanakkale'ye giden Yakup Karaca isimli bir vatandaş, "Oğlumuz Eymen'imiz evde ufak bir gürültüye uyanıyor ama dışarıdaki yüksek potansiyel sesi hiç duymuyor. Çanakkale'ye gidiyoruz teyzemiz var. Ben buraya uzun zamandan beri gelmiyordum. Şu kalabalığa bakınca İstanbul bayağı boşalacak galiba. Yani biz de bir fırsatı değerlendirelim dedik. Ufak bir kaçamak yapacağız Çanakkale'de. Oğlumuz Eymen ile ilk tatilimiz olacak" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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