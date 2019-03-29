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Otogarda seçim yoğunluğu havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 13:52 | Son Güncelleme

Yerel seçimin yapılacağı 31 Mart öncesi, seçmen kaydı başka kentlerde olan vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda hareketliliğe neden oldu.

Yerel seçimin yapılacağı 31 Mart öncesi, seçmen kaydı başka kentlerde olan vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda hareketliliğe neden oldu. Otogar ve çevresindeki yoğunluk havadan görüntülendi.
Seçmenlerin memleketlerine dönüş yolculuğunda artış yaşandı. Seçime 2 gün kala oy kullanmak için memleketlerine giden vatandaşların kimisi hastalarını bırakıp yollara düşerken kimileri de tatilini yarıda kesip oy kullanmak için ikametlerinin bulunduğu şehirlere gitmek üzere yola çıktı. 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda birçok firmanın biletleri tükenirken çoğu firma da mesafesi yakın illere ek sefer düzenledi. Otogar ve çevresindeki yoğunluk ise havadan görüntülendi.

“Bütün arabalar dolu”
Ek sefer düzenlediklerini söyleyen Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çakır, "Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’ne yoğunluk çok fazlaydı. Otogarın içerisinde bir hareketlilik vardı. Son iki gündür kısa vadeli yolculuklar oluyor. İzmir, Tekirdağ ve Edirne gibi şehirlerimize yoğunluk var. Akşama doğru bu yoğunluğun daha çok sıklaşacağını daha çok hareketlilik olacağına inanıyoruz. Sorduğumuzda da bütün arabalar dolu. Seçimler büyük bir hareketlilik getirdi. Ek seferlerde yapıldı. Kısa olan şehirlerimize düzenledik” dedi.

“Ankara’ya gidiyorum”
Oy kullanmak için Ankara’ya giden yolcu Gülay Kurt, “Vatandaşlık görevimi yapmak için Ankara’ya gidiyorum. Akrabalarımı ziyarete geldim. oyumu kullanacağım. Hakkımızda hayırlısı olsun” dedi.

“Vatandaşlık görevimizi yapmamız gerekiyor”
Vatandaşlık görevinin yapılması gerektiğini söyleyen yolcu Yunus Yücel, “Vatandaşlık görevimizi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ankara’ya oy kullanmaya gidiyorum” dedi.
İzmir yolcusu Nebahat Güzel, “İzmir’de oturuyorum. Kendim seve seve gidiyorum. Buraya kardeşimi ziyarete geldim. Oyumu kullanmak için hastamı öylece bıraktım gidiyorum. Oy olmasaydı birkaç gün daha kalırdım” şeklinde konuştu.

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