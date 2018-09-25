Otogarda silahlı kavga

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'daki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarında iki taksici arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otogarda iki taksici arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada aracından inen şüpheli, diğer taksideki 2 kişiyi silahla yaraladı.
Yaralılardan biri taksiyle diğeri ambulansla Bayrampaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirerek inceleme yaptı.
Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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