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OTOGARDA SİLAHLI KAVGA : 2 YARALI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 12:56 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Murat SOLAK - Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL DHA Bayrampaşa'daki  15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iddiaya göre iki taksici arasında gerçekleşen silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL DHA
Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iddiaya göre iki taksici arasında gerçekleşen silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, olay yerini şerit çekerek kapatırken, olay yeri inceleme çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü;
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-Olay yerinden görüntüler

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