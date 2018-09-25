Otogarda silahlı kavga: 2 yaralı (2)

Murat SOLAK - Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL, (DHA) BAYRAMPAŞA'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Bir yaralının taksici olduğu belirtiliyor. Polis, olay yerini şerit çekerek kapatırken, olay yeri inceleme çalışması devam ediyor.
(FOTOĞRAF)
İstanbul otogarında silahlı kavga! Yaralılar var
Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı!
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
Resmen istila etmişler! Gören şaşıp kaldı
Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi
'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı
Gaziantep'te bir okul... Öğretmen ilkokul öğrencilerini kıbleye çevirip 'zemzem' suyu içirdi
'Erdoğan'la bir kez görüştüm adımı bakanlar kurulu listesinde gördüm'
Japonya'nın pes dedirten fantezi evleri!
Uzmanlar uyardı! İşte en zararlı uyku pozisyonu
Okuyucu Yorumları 0 yorum