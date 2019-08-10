OTOGARDA VE YOLLARDA BAYRAM TATİLİ TRAFİĞİ YOĞUNLUĞU 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ-Murat KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)

Kurban Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola dün akşam saatlerinden itibaren çıkmaya başladı. Yoğunluk gece saatlerinde de azalarak devam etti. Özellikle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda İstanbul dışına çıkmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. İstanbul'un çıkış noktalarında yoğunluk gece saatlerine kadar devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Otogarda yaşanan yoğunluk

-Şehrin Aanadolu yakası çıkış noktalarındaki yoğunluk

-Detaylar

