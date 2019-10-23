Otogarda yıkım tartışması

Ali ABLAY - Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, (DHA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) devraldığı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katındaki yapıların yıkımı sürüyor. Bazı dükkan sahipleri kendilerine tebligat gelmeden ve yer gösterilmeden iş yerlerinin yıkıldığını öne sürdü.

"DÜKKANIMI SORGUSUZ SUALSİZ YIKTILAR "

İBB'nin bir süre önce devraldığı otogarda 1 Ekim'de yıkım ve temizlik çalışmalarına başladı. Ekrem İmamoğlu çalışmalarla ilgili, "İstanbul Otogarı'nda dönüşümü başlattık. İBB ekiplerimizin metruk alanlardaki yıkım işlemlerini tamamlamasının ardından temizlik ve aydınlatma çalışmalarını da gerçekleştirerek bu alanları güvenli hale getireceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

Otogarın alt katında ekiplerin iş makineleriyle yıkım çalışmaları sürüyor. Ancak yıkımda zaman zaman tartışmalar yaşanıyor. Bazı dükkan sahipleri kendilerine tebligat gönderilmediğini iddia ediyor.

Otogarın alt katında reklam ve tabela dükkanı olan Yavuz Battal, "Belediye başkanı buraya geldiğinde hiçbir esnafa dokunulmayacağını söylemişti ama her yeri yıkmaya başladılar, insanlar eşyalarını bile doğru düzgün çıkartamadan yıkım başladı. Bizlere de diyorlar ki 'Yerleriniz işaretli ama kiralarını alacağız. Ondan sonra sizin dükkanlarınızı da yıkacağız'. Bize ne yer gösteriyorlar, ne tebligat gönderiyorlar, ne kadar kira alacaklarını söylemiyorlar. İnsanları burada mağdur ediyorlar. Bize yer göstermiyorlar. Dükkanımı yıktılar, sorgusuz sualsiz “ dedi.