Otogarda yıkım tartışması sürüyor

Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİ - İstanbul DHA - BAYRAMPAŞA'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yıkım tartışması sürüyor. Otogar Esnaf Derneği Başkanı Şahap Önal "Biz işgalci değiliz. Biz burada hak sahibiyiz. 25-30 yıldır burada mağdur edilmiş insanlarız" derken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise "Esnafın olduğu, ticaretin yapıldığı, sağlıklı şartlarda hizmetin verildiği yerlerde herhangi bir yıkım uygulaması yapılmamaktadır" denildi.

"OTOGAR YASAL DEĞİL BÜYÜKŞEHİR DE KAÇAK İŞLETECEK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katında bulunan metruk binaların yıkımı devam ediyor. Otogar Esnaf Odası Başkanı Şahap Önal, "Sayın Ekrem İmamoğlu ilk geldiğinde bu vatandaşları ilk ziyaret ettiğinde yaptığımız ortak çalışmalarda otogar için elinden geleni yapacağı ve buradaki kimseyi mağdur etmeyeceği sözünü verdi. Biz de bu sözün üzerine Ekrem İmamoğlu'na destek verdik. Bir an önce otogar yeniden revize edilsin, yeniden yapılandırılsın, alt yapı çalışmaları bitsin, mağdur olan vatandaşların mağduriyetleri bir an önce giderilsin ve bu işletme İstanbul' yakışır bir hale gelsin diye ortak mücadele verdik. Otogar yasal değil, otogarın hiçbir onaylı projesi yok Büyükşehir Belediyesi'nin. İskanı, ruhsatı, yapı izin belgesi yok. Bunlar Büyükşehir Belediyesinin kendi teftiş raporlarında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yapmış olduğu araştırma komisyon raporlarında var. Şu an otogar kaçak, yasal değil. Büyükşehir Belediyesi de kaçak işletecek burayı. Bu kaçak yapı içerisinde binlerce insan mağdur edildi. Dükkanlarını açmak isteyenlere Zabıta ekipleri müdahale etti" diye konuştu.