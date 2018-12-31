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Otogarda yılbaşı denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 16:36 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yılbaşı öncesi denetim gerçekleştirdi.

Otogarda yılbaşı denetimi

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA) BAYRAMPAŞA ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yılbaşı öncesi denetim gerçekleştirdi. Otogar giriş ve çıkışlarında ticari ve özel araçlar polis uygulama noktasında durdurularak didik didik arandı. Otogarda görevli güvenlik personeliyle birlikte otogar içinde iş yerlerini gezen polis ekipleri, şüpheli gördükleri kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.
Otogarda yapılan denetimi gören bir vatandaş "Güvenlikten memnunuz. Polis ekipleri 24 saat çalışıyor" dedi.

(FOTOĞRAF)

Otogarda yılbaşı denetimiOtogarda yılbaşı denetimiOtogarda yılbaşı denetimiOtogarda yılbaşı denetimi

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