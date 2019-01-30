Otogarda yılbaşı öncesi kaçak içki ve sigara operasyonu

İstanbul’da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda polis ekipleri yılbaşı öncesi piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan kaçak içki ve sigara ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Otogar Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir aracı takip ederek durdu. Araçta yapılan aramada yaklaşık 100 bin TL değerinde kaçak içki ve sigara ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin yılbaşı için piyasaya sürüleceği öğrenildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum