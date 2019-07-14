Otogarda yolcu minibüsünün çarptığı yaşlı kadın öldü

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, otogarda sağa dönüş yapmak isteyen yolcu minibüsünün çarptığı Naciye Gönültaş (81), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Salihli Otogarı'nda meydana geldi. Sabahattin E. (61) yönetimindeki 45 BB 190 plakalı yolcu minibüsü, otogarda sağa dönüş yaptığı sırada, Naciye Gönültaş'a çarptı. Ağır yaralanan Gönültaş, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gönültaş, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, minibüs şoförü Sabahattin E.'yi gözaltına alındı.

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