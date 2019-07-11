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Otogardaki otoparkları İSPARK işletecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 16:56 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nın otopark alanlarının İSPARK'a devredilmesini, oy birliğiyle kabul etti - Buna göre, otogar bünyesindeki otopark işletmesinden elde edilen gelirin yüzde 25'i, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ödenecek - Otogara giriş yapan araçlar ilk bir saat boyunca ücretsiz park edebilecek, İSPARK, bu otopark alanlarını 5 yıllığına işletecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndaki otopark alanlarının, İBB'nin iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret AŞ'ye (İSPARK) devredilmesini karara bağladı.

İBB Emlak Müdürlüğünce Hukuk Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonuna sunulan teklifte, Bayrampaşa ilçesinde yaklaşık 230 dönüm arazi üzerine kurulu otogar kompleksinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüleri Derneği arasında düzenlenen sözleşme süresinin, bittiği hatırlatıldı.

25 yıllık "intifa hakkını" düzenleyen sürenin bitiminden sonra Anadolu ve Trakya Otobüsçüleri Derneğinin, sürenin 25 yıl daha uzatılması talebinde bulunduğu ifade edilen teklifte, "Ulaşım Daire Başkanlığımızın 21 Haziran 2019 tarih ve 1307 sayılı yazısında 'Büyük İstanbul Otogarının yeni otogar alanı yapılıncaya kadar İSPARK AŞ bünyesinde işletmeye alınmasının planlandığı ve mevcut işletmeci olan Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüleri Derneğine süre uzatımının verilmesinin uygun bulunmadığı' değerlendirmesi yapılmıştır." denildi.

Emlak Müdürlüğünün teklifi, Hukuk Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonunda görüşülerek rapor haline getirildi.

Raporda, otogarın içinde bulunduğu durum anlatılarak, "Yapılan incelemede Büyük İstanbul Otogarı kapsamında sadece otopark işletmesi olmayıp, 340 otobüs firmasına hizmet veren 168 adet yazıhane ile birlikte benzin istasyonları, otel, tamirhane, yedek parça satış dükkanı, elektronikçi, elektrikçi, depo, konfeksiyon, ayakkabıcı, ikram ürünleri satış yerleri, eczane, kuyumcu, kırtasiye, ganyan bayi, noter ve çeşitli sektörlerde büro ve matbaa benzeri farklı faaliyetler gösteren iş yerleri bulunuyor. 200 civarında olan dükkanların bir kısmının boş olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Komisyon raporunda, belediyenin bu hizmeti vermesinin kanunun gereği olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Büyük İstanbul Otogarı bünyesinde bulunan otopark işletmesinin, elde edilecek gelirin yüzde 25'inin belediyemize ödenmesi ve otoparkın ilk bir saat ücretsiz olması kaydıyla 5 yıl süreyle İSPARK'a devredilmesi, otogar bünyesinde bulunan otopark dışında kalan alanların işletmesinin ne şekilde yapılacağı hususunda karar verilmesi, belediyemiz tarafından yapılması halinde otogar işletmesinin veya bünyedeki yazıhane, dükkan ve gelir getirici alanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuatı hükümleri doğrultusunda ihale edilmesi konularında gerekli karar verilmek üzere dosyanın ilgili müdürlüğe iadesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26. maddesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun maddeleri uyarınca tadilen uygun bulunmuştur."

Rapor İBB Meclis toplantısında ele alındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oylamaya sunduğu rapor, üyelerin oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.

Buna göre, otogardaki otoparklar, İSPARK tarafından 5 yıllığına işletilecek. Otogara gelen araçlardan ilk bir saat için herhangi bir ücret alınmayacak. Otopark işletmesinde elde edilen gelirin yüzde 25'i İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verilecek.

Bunun üzerine söz alan Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, önceki işletmecinin otogara gelen insanlardan otopark ücreti alması yönünde şikayetlerin olduğunu belirterek, "Artık, otogara araçlarıyla gelen vatandaşlarımızdan ilk bir saat ücret alınmayacak." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da otogarın başka bir yere taşınmasının isabetli bir karar olacağını söyledi. Otogarla ilgili projeleri olduğunu belirten İmamoğlu, daha sonra hem mecliste hem de yöneticiler olarak kendi aralarında konuşarak soruna çözüm bulacaklarını vurguladı.

İmamoğlu, "Buranın hızlıca merkeze dönüşmesi konusunda niyetimiz var. Bunu, meclisimizde ve idaremizde tartışacağız. Yeni yapılacak yere taşınma sürecini hızlandıracağız." diye konuştu.

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