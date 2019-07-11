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Otogardaki otoparkları İSPARK'ın işletmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 19:31 | Son Güncelleme

Avrasya Terminal İşletmeleri AŞ: - "Konu hakkında hukuk mücadelemizin adli yargıda devam ettiğini belirtmek isteriz"

İSTANBUL (AA) - Avrasya Terminal İşletmeleri AŞ ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği, otogardaki otoparkların İSPARK tarafından işletilmesi kararına ilişkin, yargıda hak aramaya devam edeceklerini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde alınan karara ilişkin açıklama yapan otogar yönetimi, karara saygı duyduklarını ancak, konu hakkında "hukuk mücadelesinin" adli yargıda devam ettiğini belirtti.

Açıklamada, "Meclis iradesine duyduğumuz saygıya karşılık, tarafımızca verilen hukuk mücadelesine de tartışmasız saygı duyulmasını bekliyoruz. Sektör olarak hak, hukuk ve adalet kavramlarını benimseyen vizyon ve misyonumuzdan ödün vermeden, süreci yakından takip etmek sureti ile idareden kaynaklı yıllardan beri süregelen mağduriyetlerimiz karşısında yargı önünde hak aramaya devam edeceğimizi kamuoyu bilgilerine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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