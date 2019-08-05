Otogardaki otoparkların tahliye edilmesi kararına tedbir

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki otoparkların İSPARK tarafından işletilmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan tahliye ve olası yıkım kararların engellenmesi için tedbir konulması talebi, eski işletmeci olan davacı avukatlarının 30 bin liralık teminat yatırmaları koşuluyla kabul edildi.

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki otoparkların İSPARK tarafından işletilmesine ilişkin İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmenin durdurulması ve bu durdurma kararının kaldırılması sonrası, aynı konuyla ilgili başka bir mahkemenin ara kararı da açıklandı.

Davacılar Avrasya Terminal İşletmeleri AŞ ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüscüler Derneği adına avukat Muhammet Aksan tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) aleyhine, İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 30 Nisan'da açılan, "sözleşmenin uyarlanması" davasıyla ilgili İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, duruşma açarak ara karar verdi.

- 30 bin lira yatırmaları koşuluyla