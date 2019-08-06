HABER

Otogardaki otoparkların tahliyesine yönelik tedbir kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 20:16 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki otoparkların İSPARK tarafından işletilmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan tahliye ve olası yıkım kararların engellenmesi için 30 bin liralık teminat yatırılması şartıyla konulan tedbir, itiraz üzerine yine 30 bin lira yatırılması şartıyla kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki otoparkların İSPARK tarafından işletilmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından alınan tahliye ve olası yıkım kararların engellenmesi için 30 bin liralık teminat yatırılması şartıyla konulan tedbirin kaldırılmasına karar verildi.

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki otoparkların İSPARK tarafından işletilmesine ilişkin İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmenin durdurulması ve bu durdurma kararının kaldırılması sonrası, aynı konuyla ilgili İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi de dün, davacılar Avrasya Terminal İşletmeleri AŞ ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği tarafından İBB aleyhine açılan dava kapsamındaki talep doğrultusunda, tahliye ve olası yıkımın engellenmesine yönelik ihtiyati tedbir konulması kararı aldı.

Bu karara, davalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından aynı mahkemeye bugün sunulan, "tedbir kararının kaldırılması" talepli dilekçeyle itiraz edildi.

İtirazı değerlendirerek yeni bir ara karar oluşturan İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı İBB avukatının dilekçesinde, "mahkemenin dün verdiği ihtiyati tedbir kararının haksız ve mesnetsiz olduğu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 395. maddesi gereğince yeniden değerlendirilmesi gerektiği ve tahliyenin ertelenmesi tedbir kararının uygun bir teminat karşılığında kaldırılmasına" yönelik talepte bulunduğunu hatırlattı.

Davalı avukatının dilekçesinde belirttiği itirazları kabul eden mahkeme, HMK'nin 395. maddesi gereğince davalı İBB tarafından 30 bin lira teminat yatırılması karşılığında mahkemenin dünkü ara kararından dönülmesi ve ihtiyati tedbirin kaldırılmasına hükmetti.

Mahkeme, ara kararının yerine getirilmesi için nöbetçi İstanbul İcra Müdürlüğü'ne yazı yazılmasını ve kararın taraflara tebliğ edilmesini de kararlaştırdı.

- Süreç

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 11 Temmuz'daki toplantısında, otogardaki otoparkların İSPARK tarafından işletilmesine yönelik karar almıştı.

Bu otoparkları işleten Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketi avukatları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü'nün, "15 Temmuz Demokrasi Otogarı otoparkının 3 gün içinde tahliye edilerek İSPARK'a devrine ilişkin ihtarnamesi, bu ihtarnamenin dayanağı olan meclis tahliye kararının iptali" istemiyle İstanbul 3. İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı.

Talebi kabul ederek yürütmeyi durdurma kararı veren mahkeme, işlemin yasal dayanağına ilişkin belgelerin kendilerine ulaştırılması için İBB'ye 7 gün süre vermişti

Aynı mahkeme, 26 Temmuz'da ise otogardaki otoparkların İSPARK tarafından işletilmesine ilişkin kararın iptali istemiyle açılan davayı, aynı konuda bir başka dava bulunması nedeniyle incelenmeksizin reddetmiş, otogar otoparkının İSPARK'a devriyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı ortadan kaldırmıştı.

Davacıların, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) aleyhine, İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne de 30 Nisan'da, "sözleşmenin uyarlanması" davası açtıkları ortaya çıkmıştı. Davacı avukatları, bu dava kapsamında 1 Ağustos'ta mahkemeye sundukları dilekçeyle, otoparkların tahliye edilmesi ve olası yıkımların engellenmesine yönelik tedbir konulmasını talep etmişti.

Bu talebi kabul eden mahkeme de dün, davacı tarafların 30 bin lira yatırması koşuluyla otoparkların tahliye ve olası yıkımına yönelik ihtiyati tedbir konulmasını kararlaştırmıştı.

Burası İstanbul'un göbeği! Sokak ortasında yaşananlara kimse inanamadıBurası İstanbul'un göbeği! Sokak ortasında yaşananlara kimse inanamadı
Kahreden haber! Şile'de kaybolan gencin cesedi bambaşka bir yerde bulunduKahreden haber! Şile'de kaybolan gencin cesedi bambaşka bir yerde bulundu
Üsküdar Bilim Merkezi’nde yangın...Üsküdar Bilim Merkezi’nde yangın...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrasya Turizm İBB ihtiyati tedbir otogar

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

Ebru Polat mesajı ifşa edip sert çıktı

Ebru Polat mesajı ifşa edip sert çıktı

Yüzde 5 zam geldi!

Yüzde 5 zam geldi!

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

ABD'den Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

ABD'den Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Şile'de denizde kaybolan gencin cesedi Riva'da bulundu

Kahreden haber! Şile'de kaybolan gencin cesedi bambaşka bir yerde bulundu

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Koza İpek Holding davasında istenen cezalar belli oldu

Koza İpek Holding davasında istenen cezalar belli oldu

Assos’ta sahil boyunca sıralanan karavanlara tepki!

Ünlü tatil beldesinde tepki toplayan görüntü!

Safari cipi devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

Safari faciası! Ölü ve yaralılar var

Hüseyin Nasrullah Çelik'i öldüren Murat Ç. küçük yaştaki çocuklara cinsel istismarda bulunmuş

Vahşice öldürmüştü! Yeni skandalları ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.