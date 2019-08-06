Otogardaki otoparkların tahliyesine yönelik tedbir kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki otoparkların İSPARK tarafından işletilmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından alınan tahliye ve olası yıkım kararların engellenmesi için 30 bin liralık teminat yatırılması şartıyla konulan tedbirin kaldırılmasına karar verildi.

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki otoparkların İSPARK tarafından işletilmesine ilişkin İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmenin durdurulması ve bu durdurma kararının kaldırılması sonrası, aynı konuyla ilgili İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi de dün, davacılar Avrasya Terminal İşletmeleri AŞ ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği tarafından İBB aleyhine açılan dava kapsamındaki talep doğrultusunda, tahliye ve olası yıkımın engellenmesine yönelik ihtiyati tedbir konulması kararı aldı.

Bu karara, davalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından aynı mahkemeye bugün sunulan, "tedbir kararının kaldırılması" talepli dilekçeyle itiraz edildi.

İtirazı değerlendirerek yeni bir ara karar oluşturan İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı İBB avukatının dilekçesinde, "mahkemenin dün verdiği ihtiyati tedbir kararının haksız ve mesnetsiz olduğu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 395. maddesi gereğince yeniden değerlendirilmesi gerektiği ve tahliyenin ertelenmesi tedbir kararının uygun bir teminat karşılığında kaldırılmasına" yönelik talepte bulunduğunu hatırlattı.