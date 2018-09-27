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Otogardaki taksici kavgası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 22:45 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda önceki gün taksiciler arasında çıkan silahlı müşteri kavgası, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Otogardaki taksici kavgası kamerada

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-BAYRAMPAŞA'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda önceki gün taksiciler arasında çıkan silahlı müşteri kavgası, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksici Zafer İ. ile Uğur A. arasında iddiaya göre müşteri alma yüzünden kavga çıktı.
Taksici Uğur A. elindeki sopa ile aracın içinde oturan Zafer İ'nin taksisine zarar vermeye başladı. Bunun üzerine Zafer İ. takside bulunan silahı çekerek kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan Uğur A. ilk olarak taksinin arkasına geçti, ardından da kaçarak uzaklaşmaya çalıştı.
Yaşanan olayda Uğur A. bacağından vurulurken, olayla ilgisi olmadığı öğrenilen Yakup Gülmez ise karnından ağır yaralanarak Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli Zafer İ. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAF)

Otogardaki taksici kavgası kameradaOtogardaki taksici kavgası kamerada

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