Otogarlarda bayram yoğunluğu gece boyunca sürdü

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ve Alibeyköy Cep Otogarı'nda bugün gündüz saatlerinde başlayan bayram hareketliliği gece boyunca etkisini sürdürdü.
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili, bugün mesai bitimiyle başlıyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da Kurban Bayramı tatilini aileleriyle memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmek ve bir gün öncesinden seyahat etmek için otogarlarda yoğunluk oluşturdu. Bu nedenle Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ile Alibeyköy Cep Otogarı'nda gündüz saatlerinde başlayan bayram hareketliliği gece boyunca devam etti. Otogarlardaki yoğunluğun bugün ve hafta sonu daha da artması bekleniyor.
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