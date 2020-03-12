Otogarlarda 'koronavirüs tatili' yoğunluğu! Haberi duyan üniversiteliler akın etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde koranavirüse karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, üniversitelerin 16 Mart’tan itibaren 3 hafta tatil edildiğini açıkladı.

'Koronavirüs tatili' haberini duyan otogara koştu

Açıklamanın ardından yüzlerce öğrenci, otobüs firmaları ve hava ulaşımı sağlayan firmaların bürolarına akın etti.

Başta şehirlerarası otobüs terminali olmak üzere kentin değişik noktalarındaki otobüs ve uçak bileti alabilmek için uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler, 3 haftalık tatili ailelerinin yanında geçirmek istediklerini belirtti.

SİVAS’TA OTOBÜS TERMİNALİNDE KORONAVİRÜS TATİLİ YOĞUNLUĞU Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalının koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini açıklamasının ardından Sivas’ta üniversite öğrencileri bilet alıp memleketlerine dönmek için otobüs yazıhaneleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye’de koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından Sivas’ta çok sayıda öğrenci otobüs firmalarının yazıhanelerine akın etti. Kısa sürede biletler tükenirken, bazı öğrenciler memleketlerine gitmek için bilet bulamadı. Otobüs firmaları yoğun talep üzerine ek seferler koyma kararı aldı.

Üniversite öğrencisi Sezer Kurtoğlu, tatil kararını öğrenir öğrenmez memleketi Hatay’a gitmek üzere otobüs bileti almaya geldiğini belirterek, "Yoğunluğa rağmen biletimi aldım. Ailemin yanına gidecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

TOKAT'TA TATİLİ DUYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TERMİNALLERE AKIN ETTİ Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen korona virüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerin tatil edileceğini açıkladı.

Açıklamanın ardından Tokat’ta yüzlerce öğrenci şehirlerarası otobüs terminaline akın etti. Tokat Belediyesi şehir terminali ilk defa önemli bir yoğunlukla karşılaşırken, otobüs firmalarının önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Bazı firmaların sistemlerinde aşırı yoğunluktan kilitlenmeler yaşandı.

Birçok öğrenci terminalden bilet alamadan ayrılmak durumunda kalırken, otobüs firmaları öğrencilerin mağdur olmaması için ek seferler koymaya başladı.

İzmir ve Manisa'da "koronavirüs" tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk oluşurken, öğrenciler bilet bulmakta zorlanıyor.

İzmir Otogarına gelen çok sayıda öğrenci, bilet bulmak için firmaları tek tek gezdi, bazı öğrenciler ise bilet bulamadı. Firmalar okulların tatil edilmesiyle gelen yoğun taleplere ek sefer düzenleyerek cevap vermeye çalışıyor.