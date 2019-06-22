Otogarlarda seçim hareketliliği

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanmak amacıyla İstanbul'a gelen vatandaşlar dolayısıyla Esenler'de bulunan İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Seçmen kütükleri İstanbul'da olan, memleketleri ve çeşitli şehirlere giden vatandaşlar, yenilenme kararı verilen İstanbul seçimleri için İstanbul'a dönmeye devam ediyor.

İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Anadolu Yakası'ndaki cep otogarlarının yanı sıra İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da seçim hareketliliği yaşanıyor.

Gaziantep'ten İstanbul'a yolcu taşıyan bir firmada şoförlük yapan Memik Özsoy, son dönemde otobüslerinin dolu olarak çalıştığını söyledi. Ramazan Bayramı ve sonrasında okulların tatil olmasıyla seferlerinin yoğun ve dolu olarak çalıştığını dile getiren Özsoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri dolayısıyla da İstanbul'a gelen yolcularının bulunduğunu kaydetti.

Malatya'dan İstanbul'a gelen Burhan Kömürcü isimli vatandaş, tatil için gittiği memleketinden seçimler dolayısıyla erken döndüğünü ifade etti. Vatandaşlık görevini yerine getireceğini bildiren Kömürcü, "Bizim için tatil erken bitti ama seçimlerde oy kullanıp görevimizi yerine getireceğiz. İstanbul için hayırlı olan iş başına gelsin." diye konuştu.