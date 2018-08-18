Otogarlardaki bayram tatili yoğunluğu devam ediyor

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ve Alibeyköy Cep Otogarı'nda dün başlayan bayram tatili yoğunluğu bugün de gündüz saatlerinden itibaren artarak devam etti. Hareketliliğin gece boyunca sürmesi bekleniyor.
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili, bugün mesai bitimiyle başladı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da Kurban Bayramı tatilini aileleriyle memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmek için otogarlarda yoğunluk oluşturdu. Bu nedenle Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ile Alibeyköy Cep Otogarı'nda dün başlayan hareketlilik bugün de gündüz saatlerinden itibaren artarak devam etti. Otogarlardaki yoğunluğun gece boyunca sürmesi bekleniyor.
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