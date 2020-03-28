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  4. Otogarlardan otobüs çıkışlarına izin verilmiyor: Yolcuların bileti iptal edildi

Otogarlardan otobüs çıkışlarına izin verilmiyor: Yolcuların bileti iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2020 00:36 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-9) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararlar sonrası Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden otobüs çıkışlarına izin verilmedi.

Hareket saati 23.00 olan otobüslerin çıkışının ardından terminale gelen trafik ekipleri, firmaları uyararak çıkışların iptal edildiğini duyurdu. Otobüslerin perona alınmadığı otogarda, trafik polisleri de çıkışta önlem aldı.

Hareket saatini bekleyen yolcular ise biletlerini iptal etmeleri için firmalara yönlendirildi.

Bazı vatandaşlar terminalden ayrılırken, bazı vatandaşların ise bekleyişi sürüyor.

İSTANBUL'DA OTOGARLAR BOŞ KALDI

İçişleri Bakanlığı'nın şehirlerarası yolcu taşımacılığına kısıtlama getirmesinin ardından yeni ek genelge ile birlikte valilik iznine bağlanmasına karar verildi. Karar sonrası Megakent İstanbul’da yer alan otogarlar 81 il valiliğine gönderilen genelge ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından bomboş kaldı.

Sefere çıkacak olan otobüslerde ise önceden yayınlanan genelge ile getirilen yasaklar uygulanıyor, otobüslerin alabileceği mevcut yolcu sayısının yarısı kadar yolcu alınıyor ve ikili koltuklarda bir koltuk boş bırakılıyor.

(AA/ İHA)


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs otogar OTOBÜS

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