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Otogaz bakım dükkanında patlama oldu tanınmaz hale geldiler: Acı hissetmiyordum

25.08.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da otogaz bakım dükkanına getirilen otomobilde yakıt sisteminin değiştirilmesi sırasında meydana gelen patlamada dükkan sahibi Fatih Adalı ve kalfa Orhan Tuncay yaralandı. Yaşadığı kabusu anlatan Adalı, "O esnada alevler arasında kaldık. Benim ayaklarım ve kolum yandı. Ama acıyı hissetmiyordum. Allah, kimseye yaşatmasın. Patlama ile alevlerin içinde kaldık, adeta cehennemi yaşadık. Otomobil ve iş yerim kullanılmaz hale geldi. Şükür, büyük kazayı böyle atlattık" dedi.

Otogaz bakım dükkanında patlama oldu tanınmaz hale geldiler: Acı hissetmiyordum

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Sanayi Sitesi'ndeki bir otogaz bakım dükkanında meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Fatih Adalı ile kalfası 3 çocuk babası Orhan Tuncay, iş yerine getirilen otomobilin eski yakıt sistemini değiştirmek için çalışmaya başladı. Bu sırada yakıt sisteminin şase yapması sonucu patlama oldu, ardından alevler yükseldi. Patlamayla birlikte Adalı ve Tuncay savruldu. Büyük korkuya yaşayan Adalı, yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti. Alevlerin büyümesi üzerine ikili, ikinci bir patlama ihtimaline karşı dükkandan çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip, söndürdü.

Fatih Adalı ile Orhan Tuncay ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne götürülürken, otomobil ile iş yeri kullanılamaz hale geldi.

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'BENİM AYAKLARIM VE KOLUM YANDI'

Patlamanın eski yakıt sistemini sökmeye çalışırken yaşandığını belirten Fatih Adalı, "O esnada alevler arasında kaldık. Benim ayaklarım ve kolum yandı. Ama acıyı hissetmiyordum. Yangın tüpünü alıp, otomobili söndürmeye çalıştım. Yangının giderek büyüdüğünü gördüm. Yakıt tankının patlama ihtimaline karşılık eli, ayakları ve yüzü yanan Orhan ile dışarı çıktık. Allah, kimseye yaşatmasın. Patlama ile alevlerin içinde kaldık, adeta cehennemi yaşadık. Otomobil ve iş yerim kullanılmaz hale geldi. Şükür, büyük kazayı böyle atlattık" dedi.

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'ÇOK ŞÜKÜR HAYATTAYIZ'

Fatih Adalı ile hastanede tedavisi süren Orhan Tuncay ise "Allah bizi çocuklarımıza bağışladı. Kendimizi zor dışarı attık. Ustamız Fatih Adalı büyük bir cesaret ile tekrar iş yerine girip, yanan otomobili söndürmeye çalıştı. Fakat yakıt tankının patlama ihtimali üzerine dışarı çıktık. Çok şükür hayattayız. Ağrılarımızın da kısa zamanda geçeceğini ümit ediyoruz" diye konuştu.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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