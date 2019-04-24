Otokar Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracını üretti

Türkiye’nin kara sistemleri üreticisi Otokar, savunma sanayindeki çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep IIe’yi, Sakarya’daki fabrikasında düzenlenen basın toplantısı ile tanıttı.

Savunma sanayinde 30 binden fazla araç Türkiye’nin yanı sıra beş kıt’ada 30’dan fazla dost ve müttefik ülkenin silahlı kuvvetleri ile güvenlik güçlerine hizmet veren Otokar, Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep IIe’yi tanıttı. Otokar’ın Sakarya’daki fabrikasında düzenlenen basın toplantısı Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç ev sahipliğinde gerçekleşti.

Gelişen teknoloji ile zırhlı araç donanımlarında son teknolojinin kullanıldığı vurgulanan tanıtımda Akrep IIe’nin tamamen elektrikli olduğu ve ilerleyen zamanlarda dizel modelininde üretileceği belirtildi.

Otokar’ın savunma sanayinde global bir marka olma hedefine cesur adımlarla ilerlediğini kaydeden Genel Müdür Serdar Görgüç, "Kara sistemleri alanında sektöre öncülük eden ve birçok ilki kazandıran Otokar, savunma sanayindeki iddiasını yeni nesil zırhlı Akrep IIe ile farklı bir boyuta taşıyor. İlk versiyonu Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracı olan Akrep IIe, bize elektrikli araç teknolojisinin askeri araçlara uygulanmasına yönelik bilgi ve tecrübe kazandırırken, Türkiye’nin askeri tip elektrikli, hibrit ve otonom araçlar konusunda ilk adımları olacak" dedi.

Toplantının açılışında Türkiye’nin savunma sanayinde ürettiği rekabetçi ürünlerle dünyada dikkat çektiğini belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "Savunma sanayimizin ürettiği ürünler, araçlar, küresel çapta takdir topluyor. Türkiye’nin tek milli kara sistemleri üreticisi Otokar olarak biz de bu alanda ürettiğimiz araçlarımız ve teknolojimiz ile ülkemize katma değerimizi artırıyoruz. NATO ve Birleşmiş Milletler’in tedarikçisi konumunda olan Otokar’ın, kendi teknoloji, tasarım ve uygulamaları ile ürettiği 30 binden fazla aracı Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında aktif olarak kullanılıyor. Araçlarımızın ünü sınırlarımızı aştı, ürettiğimiz araçlarla dünyada rekabetçi konuma ulaştık. Otokar, savunma sanayinde artık sadece ürün üretip satan değil, bilgi birikimi ihraç eden, Türkiye’den teknoloji transferi yapan bir şirket konumuna ulaştı” diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER İstanbul'a bir de böyle bakın! Herkesin toplandığı bu yol aslında... Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı 'Akrep II' tanıtıldı Yunuslar yüzdü, turistler videoya çekti

“Kara sistemlerinde yeniliklere yön veriyoruz”

Son 20 yılda dünyada değişen tehditler nedeniyle silahlı devriye, keşif ve gerektiğinde meskun mahal çatışmalarında kullanılabilecek araçlara olan ihtiyacın arttığını ve yeni nesil zırhlı araç Akrep II’nin buradan yola çıkarak geliştirildiğini belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "Kullanıcılarımız da her türlü keşif ve gözetleme görevleri başta olmak üzere birçok silah sistemi entegrasyonuna imkan veren düşük siluetli, yüksek balistik korumalı bir zırhlı araç ihtiyacının geliştiğini gözlemledik. 1995’te ürün ailemize eklediğimiz, yurt içinde ve dışında başarılar gösteren Akrep aracımız, silueti küçük, 3 kişilik bir platformdu. Güncel beklenti ve gelecekteki tehditlere karşı, sahip olduğumuz bilgi birikimimizi ve yüksek teknolojiyi kullanarak yeni nesil Akrep II’yi geliştirip, ürün ailemize ekledik. Akrep II’nin yüksek atış gücü, üstün koruma ve beka kabiliyeti, yüksek hareket kabiliyeti, düşük silueti, çevikliği ile özellikle ihracat pazarlarında başarı göstermesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Gelecek teknolojilerine uygun olarak tasarlandı”

Akrep II’nin farklı görevlere uyarlanabilecek şekilde modüler bir platform olarak tasarlandığını, aracı teknolojinin imkanlarından en üst derecede faydalanılabilecek şekilde geliştirdiklerini açıklayan Görgüç şunları söyledi: "Muharebe alanı koşulları ve kullanıcı beklentileri sürekli değişiyor. Ordular, teknolojinin operasyonel avantajları ve lojistik verimliliğinden en üst düzeyde faydalanmak istiyor. Bu nedenle modern ordularda yeni nesil araç ve çözüm beklentisi artıyor. Daha fazla verimlilik ve performansı artıracak teknolojik çözümleri kullanmak istiyorlar. Tüm bu beklentileri göz önünde bulundurarak Akrep II’yi her türlü güncel ve gelecek teknolojik alt yapıya entegrasyon imkanı oluşturacak şekilde tasarladık. Örneğin, uzun soluklu keşif ve gözetleme sistemlerine uygun ekipmanlarla donatılan bir Akrep II, yüksek tespit ve tanıma imkanı ile bu verileri eş zamanlı olarak dijital bilgi sistemlerine aktarabilecek. Bu yönüyle Akrep II ileri teknolojileri askeri sahaya taşımada öncü olacak” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracı”

Bu yıl 14’üncü kez düzenlenecek IDEF’19 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda Akrep II’nin ilk kez sergileneceğini, fuarda aracın özel bir konfigürasyonla sunmak için çalışmaların aylardır devam ettiğini kaydeden Görgüç, “Teknolojik gelişmelerden bahsederken elbette alternatif yakıtlar da gündemimizde idi. Akrep II’yi alternatif güç gruplarına da uygun olarak tasarladık. Elektrik motoru ve gelişmiş pillerle donatılan Akrep IIe, Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracı olarak IDEF 2019’da sergilenecek. Geleneksel zırhlı araçlara kıyasla çeviklik, düşük termal iz, yüksek hız ve sessizlik avantajlarını bir arada sunan Akrep IIe, tüm dünyada orduların zorlu isteklerini karşılayabilecek yeterlilikte bir elektrik motora sahip. Taktik performans beklentilerine de en iyi şekilde cevap veren Akrep IIe, özellikle yakıt verimliliği, hareket, beka kabiliyeti ve entegre lojistik destek anlamında da avantajlar sunuyor” dedi.

Akrep IIe’nin Otokar ve Türkiye için bir mihenk taşı olacağını kaydeden Görgüç, “Otokar, Akrep IIe ile elektrikli araç teknolojisinin zırhlı araçlara uygulanması yönünde eşsiz bir bilgi birikimi kazanmıştır. Bu gelişme, geleceğin hibrit ve otonom zırhlıları için ilk adım niteliği taşımaktadır. Hedefimiz, Akrep II’nin Türkiye’nin teknoloji ihracatında öncü ürünlerden biri olmasıdır” açıklamasını yaptı.

“Tulpar hafif tank ilk kez Türkiye’de sergilenecek”

Geçtiğimiz yıl ürün ailesine eklenen Tulpar Hafif Tankı’nı yurt içinde ilk kez İstanbul’da düzenlenecek IDEF Savunma Sanayii Fuarı’nda sergileneceğini belirten Serdar Görgüç, “Modern ordularda keşif ve ateş destek aracı olarak etkin görev alan hafif ağırlık sınıfı tanklar, değişen muharebe koşulları ve farklılaşan tehditler dikkate alındığında, sektörde artan bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor. Bu eğilim doğrultusunda, dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki kullanıcıların beklentilerinden yola çıkarak deneyimimizi, mühendislik kabiliyetlerimizi ve Ar-Ge imkanlarımızı birleştirerek Tulpar Hafif Tank’ı tasarladık. Hafif tankımız geçtiğimiz yıl Avrupa’da girdiği atış testlerini başarıyla tamamlayarak; iki farklı kullanıcı tarafından test edilmeye başlandı” diye konuştu. “211 milyon dolarlık ihracat gelirine ulaştık”

Toplantıda savunma sanayindeki gelişmeler ve Otokar’ın ihracat çalışmaları hakkında da bilgi paylaşan Serdar Görgüç; 2017 yılında dünya savunma sanayi harcamalarının 1,7 trilyon USD düzeyinde gerçekleştiğini, bunların yüzde 22’sini ekipman alımlarının oluştuğunu kaydederek şunları söyledi, “Sektörümüzün yılın üç ayında ihracat performansı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60 arttığı, savunma sanayinde kilogram başı ihracatın 46 doları aştığı açıklandı. Savunma Sanayi Başkanımız Sayın İsmail Demir, sektörümüzün 2019 yılı ihracat hedefini 3 milyar dolar olarak açıkladı. Otokar olarak bu önemli hedeflere ulaşılmasında elimizden geleni yapacağız. Geçen yıl ilk kez Fransa’da tanıttığımız Tulpar hafif tankı küresel çapta büyük beğeni kazandı. Bir önceki yıl siparişlerini aldığımız taktik tekerlekli zırhlı araçlarımızın teslimatlarının da etkisiyle 2018’de ihracatımızı ikiye katlayıp, 211 milyon dolarlık ihracat gelirine ulaştık. Savunma sanayi ciromuzun yüzde 85’ini ihracat oluşturdu" dedi. 2018’de Ural, Cobra II ve Arma araçlarının yoğun ilgi gördüğünü belirten Görgüç, “Başta Birleşmiş Milletler görevleri olmak üzere, geçtiğimiz yıl yurt içi ve yurt dışından aldığımız zırhlı araç siparişlerini başarıyla teslim ettik. Teslimatlarımız 2019’da da devam ediyor. Tulpar aracımız iki farklı ülkede atış testlerinde başarılı bir performans gösterdi” dedi.