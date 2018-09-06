OTOKAR'DAN HALİL ÜNVER'İN ÖLÜMÜNDEN SONRA AÇIKLAMA

İstanbul DHA
Bostancı açıklarında yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Halil Ünver ile ilgili OTOKAR'dan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: "Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Satın Halil İ. Ünver'i, bugün İstanbul Bostancı'da meydana gelen helikopter kazası sonrası tedavi altına alındığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın kaybettiğimizi üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Derin bir üzüntü içerisindeyiz. ailesine, çalışma arkadaşlarımıza ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz"
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