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  4. Otokar'ın 15 otobüsü İzmir'de hizmet vermeye başladı

Otokar'ın 15 otobüsü İzmir'de hizmet vermeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 20:30 | Son Güncelleme

Otokar'ın 15 otobüsü İzmir'de hizmet vermeye başladı

İZMİR (AA) - Otokar tarafından üretilen 15 KENT otobüsü İzmir'de hizmet vermeye başladı.

Otokar'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra İspanya'dan Almanya'ya, Fransa’dan Belçika ve İtalya’ya kadar dünyanın 50’den fazla ülkesinde 35 binden fazla otobüsü ile milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkanı sunan Otokar'ın 2019 yılının son teslimatını ESHOT'a yaptığı bildirildi.

Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey ve Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç'ün katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Serdar Görgüç, 12 metrelik KENT otobüslerinin çeşitli özellikleriyle dikkati çektiğini ve Avrupa'nın en çok tercih edilen şehir içi araçları arasında yer aldığını bildirdi.

İzmir'in dünyanın en yaşanılabilir şehirleri arasında yerini sağlamlaştırmaya devam ettiğini belirten Görgüç, şunları kaydetti:

"İzmir, ulaşım planlamasını da en etkin şekilde yapıyor. Filosunda küçük otobüsten körüklü otobüse kadar farklı uzunluktaki otobüsleri farklı hatlarda kullanarak verimli bir ulaşım sağlıyor, dünya çapında örnek bir taşımacılığa imza atıyor. Bu örnek şehrin yeni otobüs alımında tekrar Otokar’ı tercih etmesi ise bizi onurlandırdı. 2009 yılından bu yana İzmir caddelerinde başarıyla hizmet veren Otokar otobüslerinin sayısı, bugünkü teslimatımızla birlikte 350’ye ulaştı."

Otokar'ın yenilikçi otobüsü 12 metrelik KENT'in engelli yolcu taşımacılığına uygun yapısı, konforu ve ferah iç tasarımı ile İzmirlilere rahat bir yolculuk imkanı sunacağı, düşük işletme giderleri ve düşük yakıt tüketimi ile beklentileri fazlasıyla karşılayacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
izmir OTOBÜS Otokar

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