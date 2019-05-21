Özdemir, "Koç Holding İnsan Kaynakları politikasında yer alan Eşitlik-Gelişim-Yetenek unsurlarından yola çıkarak hareket ediyoruz. Uzun yıllardır stratejilerimizin arasında olan 'Yetkin ve Mutlu Çalışan' adına yaptığımız çalışmaların sonucu olan uygulamalarımızın pozitif yansımalarını ise artan oranda çalışan bağlılığı olarak görüyoruz. Özverili ve planlı çalışmanın sonucunda alınan bu ödül için tüm ekibime teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, Otokoç Otomotiv’in başarısının ardında, gerek yönetim sürecinde çalışanlarla birlikte yürüttükleri şeffaf iletişimin, gerekse şirket vizyonuna paralel olarak tüm çalışanların fikir ve projelerini değerlendirdikleri platformlara sahip olmalarının bulunduğunu dile getirdi.

Otomotiv perakende ve araç kiralama şirketi Otokoç Otomotiv açıklamasına göre, şirket, "Aon Best Employers 2018 Programı" dahilinde "En İyi İş Yeri-Türkiye 2018" ödülüne layık görüldü.

Otokoç Otomotiv Genel Müdür Vekili İnan Ekici ise Koç Topluluğu ve Otokoç Otomotiv olarak sürdürülebilir bir başarı hikayesi haline geldiklerini belirterek, "İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı konusunda en önemli ve en geniş katılımlı araştırma sonucunda aldığımız bu ödül ile başarımızın bu alanda da tescillenmesinden dolayı büyük memnuniyet duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Aon Best Employers" hakkında

Açıklamaya göre, İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı alanında önemli şirketlerden Aon Hewitt tarafından 2006 yılından itibaren Türkiye’de düzenlenen Aon Best Employers araştırması, çalışanları için en iyi iş yeri deneyimi ve iş yeri ortamı yaratan şirketleri çalışanlarının verdiği yanıtlara göre değerlendiriyor.

2018 yılında Türkiye çapında 50 farklı sektör ve 175 şirket üzerinde iş yeri mükemmelliğinin değerlendirildiği araştırmalar kapsamında, çalışan bağlılığının yanı sıra, liderlik, işveren markası ve performans kültürü endeksleri ölçüt olarak alınıyor. Bu sene çalışanları için en iyi çalışan deneyimi ve iş yeri ortamı oluşturan 18 şirket "Aon Best Employer (en iyi iş yeri)" unvanını almaya hak kazandı.

