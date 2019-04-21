Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile Bursa Otomobil Sporları Kulübü tarafından Bursa’nın Orhangazi ilçesi İznik Gölü sahilinde düzenlenen otokros yarışları nefes kesti. Mahalli yarışlarda 1, 2 ve 3. ayakta dereceye giren yarışçılara ödülleri verildi.

Orhangazi ilçesi hafta sonu otokros yarışlarına ev sahipliği yaptı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile Bursa Otomobil Sporları Kulübü tarafından Powerpan sponsorluğunda gerçekleştirilen otokros yarışları cumartesi ve pazar günü Orhangazi’de İznik Gölü sahilindeki rallikros pistinde yapıldı. Otokros Mahalli yarışların ilk gününde sıralama turları yapılırken, pazar günü öğlen saatlerinde yapılan yarışmalarda ise 18 yarışçı 1,2 ve 3.Yarışlar yapıldı.

Nefes kesen anlar yaşandı

İznik Gölü sahilindeki Orhangazi Belediyesi’ne ait pistte gerçekleşen ve Belediye’nin de sponsorluğunu yürüttüğü yarışlarda ilk gün yapılan sıralama turları da ikinci gün yapılan yarışlar da nefes kesen anlara sahne oldu. Yarışlar sonunda 1, 2 ve 3.yarışlarda dereceye girenlere ödülleri ise Kaymakam Dr.Yalçın Yılmaz ve Belediye Başkanı Bekir Aydın’ın da katıldığı bir törenle verildi.

Yarışlar sonunda alınan sonuçlar ve birincilikler şu şekilde oluştu:

“Birinci yarışlarda kategori 1’de birinciliği Citroen Saxo ile Efe Yılmaz, kategori 2’de birinciliği Citroen Saxo ile Gürkan Menderes, Kategori 3’de birinciliği Mitsubishi Evo 9 ile Uğur Soylu ve kategori 4’de birinciliği Mini WRC ile Halim Ateş elde etti. İkinci yarışta kategori 1 birincisi Citroen Saxo ile Mahmut Alpay, kategori 2 birincisi Citroen Saxo ile birinci, kategori 3 birincisi Mitsubishi Evo 9 ile birinciliği Uğur Soylu ve kategori 4’de birinciliği Mini Wrc ile Halim Ateş elde etti. Üçüncü ayak yarışlarda kategori 1’de Citroen Saxo ile Mahmut Alpay birinciliği, kategori 2’de Ford Fiesta ST ile Tuna Muhtar birinciliği, kategori 3’de Mitsubishi Evo 9 ile Uğur Soylu birinciliği ve kategori 4’de de Mini Wrc ile Halim Ateş birinciliği elde etti. Törende protokol üyeleri dereceye girenlere ödüllerini ve kupalarını verdi.”