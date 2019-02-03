‘Otomasyon ABD’de Çalışanların Dörtte Birinin İşlerini Tehdit Edecek’

Yeni bir rapor otomasyona geçişin Amerikalılar’ın yüzde 25’inin işlerini tehdit edebileceğini ortaya koyuyor. Merkezi başkent Washington’da bulunan düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü’nün raporu ABD’de 36 milyon kişinin işlerinin otomasyona yöneldiğini bildiriyor. İnsanların makinelere yerini kaptırma riskiyle en çok karşı karşıya kaldıkları iş kolları ise ofis yönetimi, üretim, ulaştırma ve gıda hazırlama. Bu alanlarda çalışanların yerini bundan böyle makine öğrenmesi (machine learning) ve yapay zekayla yönlendirilen teknolojiler alabilir. Brookings araştırmacılarından Mark Muro, Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada bu işlerdeki insanların işlerini koruyabilmek için değişikliklere uyum sağlaması gerektiğini söyledi. Muro bu iş pozisyonlarının birkaç yıl içinde hızla yok olabileceği uyarısında bulundu. ​Küçük kentler ve topluluklar risk altında Rapor makineler karşısında işlerini kaybedenlerin sayısının küçük kentlerde özellikle de ABD’nin orta batı kesimlerinde daha fazla olacağı görüşünde.

En büyük kaybın Indiana ve Kentucky eyaletlerinde olması bekleniyor. Her iki eyalette de işçilerin neredeyse yarısı ulaşım ve üretim sanayilerinde çalışıyor. Wisconsin, Ohio ve Iowa eyaletlerinin de büyük kayıp yaşaması bekleniyor. Diğer taraftan ABD’nin kuzeydoğusundaki aralarında başkent Washington, Philadelphia, New York ve Boston’un da bulunduğu büyük kentlerin makineler karşısında daha az iş kaybı yaşayacağı tahmin ediliyor. ​Gençler, erkekler, eğitimsizler ve Latinler etkilenecek Gıda hizmet sektöründe çalışan gençler ve eğitim gerektirmeyen diğer işlerde çalışanlar işlerini otomasyona kaptırma riskiyle daha fazla karşılaşacak. Mark Muro, hizmet sektöründeki işlerin daha fazla makineleşeceğini söylüyor. Muro’ya göre restoranlar çok daha az insan gücüyle işleyebilecek hale gelecek. Otelcilik sektöründe ise örneğin resepsiyonlarda müşterileri karşılamak için beş kişi değil yalnızca bir kişi duracak ve müşteriler kendi işlerini yapacak. Rapora göre Latinler gibi az temsil edilen azınlık gruplarıyla genç işçilerin makine otomasyonundan etkilenmesi muhtemel.