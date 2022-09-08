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Sağladığı hijyen kadar yaşam alanınıza kattığı pratiklikle de öne çıkan sensörlü sıvı sabunluklar

08.09.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Restoran, kafe, bar, havalimanı, otel gibi halka açık mekânlarda sıkça karşılaştığımız sensörlü sıvı sabunluklarını yaşam alanınızda da kullanmaya ne dersiniz? Sabunluğa hiç dokunmadan en hijyenik şekilde ellerinizi temizlemenizi sağlayan bu sabunluklar kullanıcıları tarafından çok seviliyor. Sağladığı hijyen kadar yaşam alanınıza kattığı pratiklikle de öne çıkan bu ürünlerle ilgili detaylara gelin birlikte bakalım.

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Temizlik ve hijyenin önemi son yıllarda daha da arttı. Teknolojinin de gelişmesiyle hijyenik kullanım sunacak çeşitli ürünler geliştirilmeye başladı. Bu ürünlerden biri de ortak kullanım alanlarında ya da kişiye özel yaşam alanlarında kullanılabilen otomatik sensörlü sıvı sabunluklar. Sabunla ya sabunlukla temas etmeden oldukça basit bir şekilde ellerinizi temizlemenizi sağlayan bu sabunluklar, yaşam alanlarına hem hijyen hem de pratiklik getiriyor. Birçok kişinin eli değdiği için pek hijyenli sayılmayan klasik sıvı sabun şişeleri, yerini artık bu sensörlü sabunluklara bırakıyor. Elinizi sabunluğa yaklaştırdığınızda, hareketi algılayan sensörleri sayesinde sabunun akmasını sağlayan bu sabunluklar; farklı tasarım, boyut, hazne hacmi ve elektrikli, pilli, şarjlı modellerde üretiliyor. Rahatlığıyla, kullananların gönlünü fetheden sabunluklara siz de sahip olmak isterseniz;

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sabun temizlik hijyen sıvı sabunluk
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