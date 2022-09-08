Sağladığı hijyen kadar yaşam alanınıza kattığı pratiklikle de öne çıkan sensörlü sıvı sabunluklar

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Temizlik ve hijyenin önemi son yıllarda daha da arttı. Teknolojinin de gelişmesiyle hijyenik kullanım sunacak çeşitli ürünler geliştirilmeye başladı. Bu ürünlerden biri de ortak kullanım alanlarında ya da kişiye özel yaşam alanlarında kullanılabilen otomatik sensörlü sıvı sabunluklar. Sabunla ya sabunlukla temas etmeden oldukça basit bir şekilde ellerinizi temizlemenizi sağlayan bu sabunluklar, yaşam alanlarına hem hijyen hem de pratiklik getiriyor. Birçok kişinin eli değdiği için pek hijyenli sayılmayan klasik sıvı sabun şişeleri, yerini artık bu sensörlü sabunluklara bırakıyor. Elinizi sabunluğa yaklaştırdığınızda, hareketi algılayan sensörleri sayesinde sabunun akmasını sağlayan bu sabunluklar; farklı tasarım, boyut, hazne hacmi ve elektrikli, pilli, şarjlı modellerde üretiliyor. Rahatlığıyla, kullananların gönlünü fetheden sabunluklara siz de sahip olmak isterseniz;

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