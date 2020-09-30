Otomatik tüfekle kahvehaneyi tarayan zanlı kamerada

Küçükçekmece’de otomatik tüfekle bir kahvehaneyi tarayan zanlı, kameraya yansıdı. Dehşet anlarında bir kişi bacağından yaralandı.

Olay dün gece Sefaköy’de meydana geldi. Kahvehaneye otomobili ile gelen Tuğberk T. isimli zanlı, otomatik tüfekle art arda ateş açtı. Olayda kahvehane önündeki bir kişi bacağından yaralanırken, saldırgan ise kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis sabıkalı olduğu belirtilen şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Dehşet anları kamerada

Kahvehanenin tarandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde otomobiliyle sokağa gelen saldırgan, aracından inerek art arda ateş açıyor. Mahalleli büyük korku yaşarken, çevreye ateş eden saldırgan aracına binerek uzaklaşıyor.

