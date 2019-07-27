Otomobil 10 metreden düştü: 1 ölü, 4 yaralı

Ayhan ACAR/AMASRA(Bartın),(DHA)- BARTIN’ın Amasra ilçesinde, otomobilin yoldan yaklaşık 10 metre aşağı düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Amasra Kurucaşile yolu İnpiri köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük’ten Amasra’nın tatil beldesi Çakraz’a giden Yaşar Bıçakcı (71) idaresindeki 78 AV 004 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan yaklaşık 10 metre aşağıdaki yola düştü. Kazayı görenler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi otomobilde bulunan Ayla Bıçakcı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Yaşar Bıçakcı, Senem Top (42), Poyraz Top (8) ve Zülal Top (6) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ayla Bıçakcı’nın cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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