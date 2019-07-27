HABER

Otomobil 10 metreden düştü: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 18:12 | Son Güncelleme

BARTIN’ın Amasra ilçesinde, otomobilin yoldan yaklaşık 10 metre aşağı düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Otomobil 10 metreden düştü: 1 ölü, 4 yaralı

Ayhan ACAR/AMASRA(Bartın),(DHA)- BARTIN’ın Amasra ilçesinde, otomobilin yoldan yaklaşık 10 metre aşağı düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Amasra Kurucaşile yolu İnpiri köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük’ten Amasra’nın tatil beldesi Çakraz’a giden Yaşar Bıçakcı (71) idaresindeki 78 AV 004 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan yaklaşık 10 metre aşağıdaki yola düştü. Kazayı görenler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi otomobilde bulunan Ayla Bıçakcı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Yaşar Bıçakcı, Senem Top (42), Poyraz Top (8) ve Zülal Top (6) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ayla Bıçakcı’nın cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

Otomobil 10 metreden düştü: 1 ölü, 4 yaralıOtomobil 10 metreden düştü: 1 ölü, 4 yaralıOtomobil 10 metreden düştü: 1 ölü, 4 yaralıOtomobil 10 metreden düştü: 1 ölü, 4 yaralı

Kan donduran cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...Kan donduran cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...
Ormanda ele geçen Hint kenevirine 4 tutuklamaOrmanda ele geçen Hint kenevirine 4 tutuklama
Esenyurt’ta okul çatısında paniğe yol açan yangınEsenyurt’ta okul çatısında paniğe yol açan yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.