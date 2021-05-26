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  4. Otomobil 100 metrelik uçurumdan aşağı düştü: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil 100 metrelik uçurumdan aşağı düştü: 1 ölü, 4 yaralı

26.05.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 100 metrelik uçurumdan aşağı devrildi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Otomobil 100 metrelik uçurumdan aşağı düştü: 1 ölü, 4 yaralı

Olay, Çay ilçesinde Tekke Mahallesi Çay Barajı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı aile üyelerini taşıyan otomobil baraj yolunda, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yaklaşık 100 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Olayda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Olay sonrası bölgeye jandarma, 112 Acil servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hayatını kaybeden kişinin cansız bedenini çıkarmak için makara sistemi kurarak halatlar uçurumdan aşağı indi. Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışması devam ediyor.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan, olayı duyarak bölgeye gelen hayatını kaybeden kişinin yakınları ise sinir krizleri geçirdi. (İHA)

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trafik kazası Afyonkarahisar

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