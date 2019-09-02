HABER

Otomobil 170 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 23:51 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da bir otomobil 170 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Otomobil 170 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar’da bir otomobil 170 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Emirdağ-Bolvadin karayolu Başkonak köyü mevkiinde saat 19.30 sıralarında Hidayet Ç. idaresindeki 42 BLK 52 plakalı otomobil, yoldan çıkarak 170 metre yükseklikten uçuruma uçtu. Kazada sürücü Hidayet Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki Hidayet Ü. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil 170 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!
Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği otomobil sulama kanalına girdi: 1 ölü, 3 yaralıSürücüsünün kalp krizi geçirdiği otomobil sulama kanalına girdi: 1 ölü, 3 yaralı
Polonyalı turist otel odasında ölü bulunduPolonyalı turist otel odasında ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

AK Parti MYK'dan 4 isim için ihraç talebi

AK Parti MYK'dan 4 isim için ihraç talebi

AK Parti'den Diyanet'in 30 Ağustos hutbesiyle ilgili açıklama

AK Parti'den Diyanet'in 30 Ağustos hutbesiyle ilgili açıklama

Trafik sigortasında yeni dönem

Trafik sigortasında yeni dönem

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.