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  4. Otomobil 3 metrelik boşlukta asılı kaldı: 1 yaralı

Otomobil 3 metrelik boşlukta asılı kaldı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 06:39 | Son Güncelleme

Ankara'da ters yönden girdiği caddede kaldırıma çarpan otomobil, savrularak bir apartmanın bahçesine girdi. Giriş kattaki daireye çarpan otomobil, 3 metrelik boşlukta asılı kaldı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü ise kazada yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Çankaya ilçesi Kavaklıdere Mahallesi Esat Caddesi'nde meydana geldi. Ali Can Bulut yönetimindeki otomobil, caddeye ters yönden girerek kavşaktaki kaldırıma çarptı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobil, önce kaldırımdaki TV hattı panosuna ardından da 5 katlı Azim Apartmanı'nın duvarına çarptı.

Otomobil, giriş kattaki Tarkan Özvardar'a ait evin penceresini kırarak, bina ile kaldırım arasındaki 3 metrelik boşlukta asılı kaldı. Sürücü Bulut, kazada hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kendi imkânlarıyla otomobilden çıkan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün ise alkollü olduğu öne sürüldü.

İtfaiye ekibi, otomobilin asılı kaldığı yerden çıkarılması için çalışma yaptı. Hurdaya dönen otomobil, çekiciye yüklenerek otoparka kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Ankara trafik kazası

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