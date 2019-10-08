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Otomobil 3 metrelik istinat duvarından düştü; sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 15:30 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’da kontrolden çıkıp, yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü Arif Polat yaşamını yitirdi.

Otomobil 3 metrelik istinat duvarından düştü; sürücü öldü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da kontrolden çıkıp, yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü Arif Polat yaşamını yitirdi.
Kaza, öğleden sonra Petrol Caddesi'nde meydana geldi. Arif Polat yönetimindeki 27 R 6874 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki istinat duvarına duvara çarparak, yaklaşık 3 metre yüksekten düştü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Arif Polat’ın, yaşamını yitirdiği belirlendi.
Arif Polat’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Otomobil 3 metrelik istinat duvarından düştü; sürücü öldüOtomobil 3 metrelik istinat duvarından düştü; sürücü öldüOtomobil 3 metrelik istinat duvarından düştü; sürücü öldüOtomobil 3 metrelik istinat duvarından düştü; sürücü öldü

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