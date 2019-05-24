HABER

Otomobil 3 metrelik su kanalına düştü: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 18:21 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 3 metre derinliğindeki su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi’nde meydana geldi.

Otomobil 3 metrelik su kanalına düştü: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 3 metre derinliğindeki su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 32 HY 111 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bariyerlere çarpıp yaklaşık 3 metre derinliğindeki su kanalına düştü. Kazada yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından su kanalından çıkartılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan sürücü, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kullanılamaz hale gelen otomobil, vinç yardımı ile düştüğü yerden çıkartıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil 3 metrelik su kanalına düştü: 1 yaralı

Otomobil 3 metrelik su kanalına düştü: 1 yaralı

Otomobil 3 metrelik su kanalına düştü: 1 yaralı

Otomobil 3 metrelik su kanalına düştü: 1 yaralı

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettilerİki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettiler
Kütahya'da, 4 uyuşturucu satıcısına tutuklamaKütahya'da, 4 uyuşturucu satıcısına tutuklama
Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralıAdıyaman'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeler yolda...

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeler yolda...

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.