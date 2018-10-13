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Otomobil 300 metreden dereye düştü: Yasin ve Sinan öldü, Jülide yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 17:06 | Son Güncelleme

ARTVİN’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 300 metreden dere yatağına uçtu.

Otomobil 300 metreden dereye düştü: Yasin ve Sinan öldü, Jülide yaralı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 300 metreden dere yatağına uçtu. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, gece Artvin-Şavşat Karayolu'nun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Yasin Özçelik (23) idaresindeki 55 KH 161 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bulunan bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Otomobil sürüklenerek yaklaşık 300 metre aşağıda bulunan dere yatağına düştü. Kazada, sürücü ve araçta bulunan Sinan Özder (25) olay yerinde hayatını kaybetti. Julide Özçavuş (18) ise yaralandı. Özçavuş, bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarıdı. Ardından 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde apılan ilk müdahale sonrasında abulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen iki kişinin cenazesi ise ekipler tarafından araçtan çıkarılarak aynı hastanenin morguna götürüldü. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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Otomobil 300 metreden dereye düştü: Yasin ve Sinan öldü, Jülide yaralı

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